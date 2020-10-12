GeForce GTX 980 Ti на частоте видеочипа 2142 МГц обновила модельный рекорд GPUPI 1B
Шведский энтузиаст Rauf вчера взялся за старое во всех смыслах: он не только обнаружил удачный экземпляр видеокарты GeForce GTX 980 Ti производства ASUS, но и обновил с его помощью модельный рекорд разгона в тесте GPUPI 1B. Полученный результат, 13,406 секунды, является лучшим среди видеокарт данной модели.
реклама
реклама
Жидкий азот позволил поднять частоты видеокарты с 1190/7200 МГц до 2143/7200 МГц. Фактически, частота графического процессора выросла почти в два раза. Чип GM200 выпускался с июня 2015 года по 28-нм технологии, он относился к семейству Maxwell.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила