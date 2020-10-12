Шведский энтузиаст Rauf вчера взялся за старое во всех смыслах: он не только обнаружил удачный экземпляр видеокарты GeForce GTX 980 Ti производства ASUS, но и обновил с его помощью модельный рекорд разгона в тесте GPUPI 1B. Полученный результат, 13,406 секунды, является лучшим среди видеокарт данной модели.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Жидкий азот позволил поднять частоты видеокарты с 1190/7200 МГц до 2143/7200 МГц. Фактически, частота графического процессора выросла почти в два раза. Чип GM200 выпускался с июня 2015 года по 28-нм технологии, он относился к семейству Maxwell.