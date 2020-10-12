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AMD Sempron 150 на частоте 6525 МГц взял серебро в wPrime 1024M

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Решив напомнить о тех временах, когда процессоры AMD были недорогими, австрийский оверклокер TAGG разогнал процессор Sempron 150 до 6525 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате Gigabyte GA-MA790FX-DQ6.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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Фактически, как поясняет автор эксперимента, процессор смог покорить рубеж в 6.6 ГГц, но зафиксировать результат не удалось, а повторить эксперимент помешало истощение запасов жидкого азота. В противном случае данный экземпляр занял бы первое место в рейтинге wPrime 1024M среди процессоров с одним ядром.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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В модельном зачёте этот процессор всё равно стал лучшим, тест wPrime 1024M он выполнил за 11 минут 52,796 секунды. Среди процессоров с одним ядром он занял второе место.

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amd экстремальный разгон wprime sempron
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Ради интереса имею плату b450-a pro , лежит под рукой планка samsung C-die дешман , решил погнать её для теста. Bios agesa 1.0.0.6. Планка погналась и без проблем проходит все тесты на частоте 3600mhz...
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Ну не знаю,у меня шестиядерник был,выдавал неплохую производительность https://youtu.be/IV9RRbhmr6U
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taurintown
07:55
Они тупо не знают, что у ФХ-ов лимит температуры маленький. Путают потребление и температуры.
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
Yilec
07:54
Это пять!
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07:54
У меня шестиядерный стоял 6100,в купе с rx 560 выдавал не хилую производительность. Могу скинуть пруфы,отснял отличный бенчмарк,доказывающий это
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
Yilec
07:52
Тебе бисера, без меня, накидали. Хватит с тебя.
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century84
07:50
Да как-то и 3ххх на всё хватает.
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