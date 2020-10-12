Решив напомнить о тех временах, когда процессоры AMD были недорогими, австрийский оверклокер TAGG разогнал процессор Sempron 150 до 6525 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате Gigabyte GA-MA790FX-DQ6.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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Фактически, как поясняет автор эксперимента, процессор смог покорить рубеж в 6.6 ГГц, но зафиксировать результат не удалось, а повторить эксперимент помешало истощение запасов жидкого азота. В противном случае данный экземпляр занял бы первое место в рейтинге wPrime 1024M среди процессоров с одним ядром.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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В модельном зачёте этот процессор всё равно стал лучшим, тест wPrime 1024M он выполнил за 11 минут 52,796 секунды. Среди процессоров с одним ядром он занял второе место.