Фантазия художников породила эскизы младших видеокарт AMD Radeon RX 6000
По большому счёту, внешность одной из видеокарт серии Radeon RX 6000 с тремя вентиляторами в системе охлаждения и новым шрифтом логотипа «Radeon» уже давно не является секретом, поскольку стала достоянием общественности ещё до того момента, как видеокарта попала в руки Лизы Су (Lisa Su) во время трансляции в прошлый четверг. Этот образ продолжает вдохновлять дизайнеров, которые делятся своим представлением о внешности других видеокарт семейства Radeon RX 6000 на страницах ресурса Reddit.
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Вниманию публики предлагаются две версии дизайна – с двумя и одним вентилятором соответственно. В последнем случае подразумевается наличие вентилятора тангенциального типа, такой в народе принято называть «турбиной».
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Следует отдавать себе отчёт, что представленные рендеры являются лишь плодом воображения независимого дизайнера, к внешности реальных видеокарт данного семейства они могут не иметь никакого отношения.
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