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Фантазия художников породила эскизы младших видеокарт AMD Radeon RX 6000

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По большому счёту, внешность одной из видеокарт серии Radeon RX 6000 с тремя вентиляторами в системе охлаждения и новым шрифтом логотипа «Radeon» уже давно не является секретом, поскольку стала достоянием общественности ещё до того момента, как видеокарта попала в руки Лизы Су (Lisa Su) во время трансляции в прошлый четверг. Этот образ продолжает вдохновлять дизайнеров, которые делятся своим представлением о внешности других видеокарт семейства Radeon RX 6000 на страницах ресурса Reddit.

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Источник изображения: Reddit, survivorr123

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Вниманию публики предлагаются две версии дизайна – с двумя и одним вентилятором соответственно. В последнем случае подразумевается наличие вентилятора тангенциального типа, такой в народе принято называть «турбиной».

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Источник изображения: Reddit, survivorr123

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Следует отдавать себе отчёт, что представленные рендеры являются лишь плодом воображения независимого дизайнера, к внешности реальных видеокарт данного семейства они могут не иметь никакого отношения.

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amd видеокарты rdna 2 big navi radeon rx 6000
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taurintown
09:09
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Goginator
09:09
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taurintown
09:07
6 кишечных палочек дизлайкнули меня. Имфузории.
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
Inttz
09:07
Пхахааа.Ну и отморозь))
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Анатолий Кочин
09:03
Если брать нынешнее положение вещей, то надо признать, что после народного Райзен 2600, следующим в списке идет не сильно подорожавший 3600, а именно 10400f - очень и очень хороший процессор.
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mazahakaruss
08:59
Да тут возможно 4хх чипсеты кинут, а на них 5хх биосы не встанут. Думал 1600, на своей Asrock b450m pro4, махнуть на 5600х, но если кинут, то возьму интел 11 поколения. Давно интела не было у меня, во...
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
Arky
08:58
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taurintown
08:56
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Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
Panzerkampfwagen
08:54
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