По большому счёту, внешность одной из видеокарт серии Radeon RX 6000 с тремя вентиляторами в системе охлаждения и новым шрифтом логотипа «Radeon» уже давно не является секретом, поскольку стала достоянием общественности ещё до того момента, как видеокарта попала в руки Лизы Су (Lisa Su) во время трансляции в прошлый четверг. Этот образ продолжает вдохновлять дизайнеров, которые делятся своим представлением о внешности других видеокарт семейства Radeon RX 6000 на страницах ресурса Reddit.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Reddit, survivorr123

реклама

Вниманию публики предлагаются две версии дизайна – с двумя и одним вентилятором соответственно. В последнем случае подразумевается наличие вентилятора тангенциального типа, такой в народе принято называть «турбиной».

реклама

Источник изображения: Reddit, survivorr123

реклама

Следует отдавать себе отчёт, что представленные рендеры являются лишь плодом воображения независимого дизайнера, к внешности реальных видеокарт данного семейства они могут не иметь никакого отношения.