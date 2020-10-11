New Street Research: рынок насытится новинками NVIDIA уже в следующем полугодии
Аналитики New Street Research не разделяют оптимизма многих инвесторов по поводу дальнейшей судьбы акций NVIDIA. Они считают, что текущая цена уже учитывает рост выручки компании в ближайшие месяцы, обусловленный выходом новых продуктов.
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С начала года акции NVIDIA выросли в цене на 134%, но дальнейшее изменение спроса на продукцию этой марки будет подвержено цикличности, как считают авторы аналитической записки. И в серверном, и в игровом сегменте насыщение рынка будет достигнуто в пределах следующего полугодия, затем динамика роста выручки NVIDIA ослабнет. Это вызовет коррекцию курса акций с текущих $550 до $400, как считают авторы прогноза.
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