Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
Возможно, акции Xilinx и выросли на 14% из-за появления слухов об интересе AMD к активам этой компании, но акциям самой AMD эта информация поддержку оказать не смогла. Напротив, акции AMD по итогам вчерашних торгов снизились в цене почти на 4%. Как отмечают опрошенные Bloomberg и Barron’s аналитики, сама по себе идея такой сделки инвесторов не вдохновляет по ряду причин.
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Во-первых, все ещё помнят финансовые трудности, с которыми AMD столкнулась после покупки ATI в 2006 году. Конечно, ей позже удалось избавиться от обременения в виде собственных производственных мощностей, но к прибыльности компания вернулась только после выхода на рынок процессоров Ryzen первого поколения.
Во-вторых, сделка Intel по поглощению Altera тоже является своего рода примером скромной финансовой отдачи от покупки разработчика программируемых матриц, коим является и Xilinx. Выложив в 2015 году почти $17 млрд за активы Altera, компания Intel до сих пор не получила внятной материальной выгоды. Сумма обсуждаемой сделки с AMD выше почти в два раза, а свободных денег у компании, можно сказать, почти нет.
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Эксперты считают, что и сама Xilinx не особо стремится найти новых владельцев. По слухам, несколько лет назад Qualcomm уже делала ей подобное предложение, но получила отказ. Чем AMD в этом случае лучше, сказать сложно. Бизнес по разработке программируемых матриц хоть и охватывает ограниченный рынок, имеет достаточно высокую норму прибыли, а Xilinx на нём занимает доминирующее положение, не нуждаясь в поддержке сторонних инвесторов.
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