Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx

1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

Возможно, акции Xilinx и выросли на 14% из-за появления слухов об интересе AMD к активам этой компании, но акциям самой AMD эта информация поддержку оказать не смогла. Напротив, акции AMD по итогам вчерашних торгов снизились в цене почти на 4%. Как отмечают опрошенные Bloomberg и Barron’s аналитики, сама по себе идея такой сделки инвесторов не вдохновляет по ряду причин.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Wendell, Bryan Heemskerk

реклама

Во-первых, все ещё помнят финансовые трудности, с которыми AMD столкнулась после покупки ATI в 2006 году. Конечно, ей позже удалось избавиться от обременения в виде собственных производственных мощностей, но к прибыльности компания вернулась только после выхода на рынок процессоров Ryzen первого поколения.

Во-вторых, сделка Intel по поглощению Altera тоже является своего рода примером скромной финансовой отдачи от покупки разработчика программируемых матриц, коим является и Xilinx. Выложив в 2015 году почти $17 млрд за активы Altera, компания Intel до сих пор не получила внятной материальной выгоды. Сумма обсуждаемой сделки с AMD выше почти в два раза, а свободных денег у компании, можно сказать, почти нет.

реклама

Эксперты считают, что и сама Xilinx не особо стремится найти новых владельцев. По слухам, несколько лет назад Qualcomm уже делала ей подобное предложение, но получила отказ. Чем AMD в этом случае лучше, сказать сложно. Бизнес по разработке программируемых матриц хоть и охватывает ограниченный рынок, имеет достаточно высокую норму прибыли, а Xilinx на нём занимает доминирующее положение, не нуждаясь в поддержке сторонних инвесторов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика fpga xilinx
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
1
В третьем квартале рынок ноутбуков вырос на 28%, настольный сегмент упал на 26%
+
Китай собирается принять новый закон об экспортном контроле, который позволит ответить на санкции США
3
Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
38
У процессоров AMD Zen 3 кристалл ввода-вывода остался прежним
13
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
32

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 129
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 104
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
74
ТОП 5 новых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Этикетировочная машина, сельскохозяйственная сеялка и другие инструменты с AliExpress
3
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
11
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Список утилит для настройки, разгона и тестирования ПК
29
Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500 XT — рецепт недорогого и шустрого игрового компьютера
30
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
7
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 4
6
Скидки 25% в магазине BOBKeys – лицензия для Windows 10 Pro за 1 000 рублей
Обзор бюджетной беспроводной мыши Logitech G190
2

Сейчас обсуждают

Inttz
10:20
Ты на бульдозере сидишь,Лектор
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
LEVAK
10:19
В общем TPU гонит полную лажу, нет там таких раскладов даже близко.
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
Bojack Horseman
10:17
1) При чем тут лично ты? Фанатов-то понятное дело устаивает. Я про нормальных людей, которые как-то привыкли что новое поколение сменяет старое за ту же примерно цену. 2) Ой, ну вот только не надо. А...
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 появились в ассортименте одного из европейских магазинов
Batareykin
10:17
чейто очково под такой домкрат буде залазить
ТОП 5 новых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Этикетировочная машина, сельскохозяйственная сеялка и другие инструменты с AliExpress
St_john
10:16
А на что тратят-то? На мобильные доилки с отсутствующим геймплеем? Венец эволюции.
В третьем квартале на мобильные приложения потратили $28 млрд.
Alexshanghai IntelAmdov
10:08
я твой высер читать не буду можешь хоть распевать дурачок
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
Myrfun
10:05
А видеокарта не мешает такому ПК быть "для работы"?
Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500 XT — рецепт недорогого и шустрого игрового компьютера
Владимир Волга
10:05
🤭🤭🤭
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
Дмитрий
10:05
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных». Он будет базироваться на архитектуре RDNA2 и получит аппаратную подд...
Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC
Alexshanghai IntelAmdov
10:05
с чего бы им расти после анонса фэйловых камней и ещё более фэйловой видео карты...19% прироста в смаксимкином манимерке и +50баксов за ветер минус кулер = просто шикарная сделка)))
Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем