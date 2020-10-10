Американские санкции отрезали Huawei Technologies от большинства компонентов, использующих технологии американского производства. На очереди, если верить настойчивым слухам, санкции против китайской компании SMIC, которая является крупнейшим в стране контрактным производителем полупроводниковой продукции. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, китайские власти во вторник приступят к рассмотрению законопроекта, который позволит им ввести «зеркальные» санкции против США и их союзников.

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Источник изображения: Reuters

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Закон об экспортном контроле, который в случае принятия вступит в силу с 2021 года, позволит властям КНР ограничивать поставки компонентов и материалов за пределы страны, если их получателями являются компании и страны, внесённые в «чёрный список». Одним из эффективных рычагов воздействия на политических оппонентов может стать экспорт редкоземельных элементов, на рынке которых Китай занимает долю в 60%. Эти материалы применяются при производстве электроники, поэтому пострадать могут не только США, но и Япония, а также Южная Корея.