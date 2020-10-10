Китай собирается принять новый закон об экспортном контроле, который позволит ответить на санкции США
Американские санкции отрезали Huawei Technologies от большинства компонентов, использующих технологии американского производства. На очереди, если верить настойчивым слухам, санкции против китайской компании SMIC, которая является крупнейшим в стране контрактным производителем полупроводниковой продукции. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, китайские власти во вторник приступят к рассмотрению законопроекта, который позволит им ввести «зеркальные» санкции против США и их союзников.
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Закон об экспортном контроле, который в случае принятия вступит в силу с 2021 года, позволит властям КНР ограничивать поставки компонентов и материалов за пределы страны, если их получателями являются компании и страны, внесённые в «чёрный список». Одним из эффективных рычагов воздействия на политических оппонентов может стать экспорт редкоземельных элементов, на рынке которых Китай занимает долю в 60%. Эти материалы применяются при производстве электроники, поэтому пострадать могут не только США, но и Япония, а также Южная Корея.
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