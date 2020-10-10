Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
Презентация процессоров Ryzen 5000 в минувший четверг показала, что для AMD тест Cinebench по-прежнему является важнейшим мерилом производительности процессоров, хотя у подобного подхода есть немало противников. На страницах ресурса CPU-Monkey замечены результаты тестирования всех четырёх дебютировавших на этой неделе процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3, которые поступят в продажу пятого ноября.
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Желающим предлагается самостоятельно сопоставить эти результаты с уровнем быстродействия процессоров Intel. Напомним, AMD на презентации объявила о приросте количества обрабатываемых инструкций за такт на 19% по сравнению с процессорами Ryzen 3000, одновременно выразив готовность обойти решения Intel по быстродействию в однопоточных приложениях. Само собой, попутно было заявлено о преимуществе процессоров Ryzen 5000 в игровых тестах.
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