Почти детективная история с исчезновением «влюса» из обозначения техпроцесса, по которому будут выпускаться продукты AMD с архитектурой Zen 3, имела отношение к позиции самой TSMC, которая разрешает использовать этот символ только для обозначения версии 7-нм техпроцесса, использующей так называемую EUV-литографию. Складывается впечатление, что улучшенная версия 7-нм технологии, которая досталась процессорам AMD с архитектурой Zen 3, на EUV-литографию всё же не перешла, хотя и получила какие-то улучшения по сравнению с предшественницей.

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Источник изображения: AMD

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В прошлом году AMD процессоры с архитектурой Zen 3 ассоциировала именно с технологией «7 нм+», но позже от этого обозначения в большинстве документов она отказалась. Не стала исключением и вчерашняя презентация процессоров Ryzen 5000:

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Источник изображения: AMD

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В базе данных AMD процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 3000 причисляются к одной категории литографических норм.

Источник изображения: AMD

Надо сказать, что определённых успехов в оптимизации энергопотребления новых процессоров AMD всё же добилась. Они хоть и не покорили рубеж в 5.0 ГГц, но увеличили частоты относительно предшественников, а также получили возможность обходиться без рекомендаций по установке системы жидкостного охлаждения. Значение TDP старших моделей при этом не превысило 105 Вт.