Форма 10-Q позволила по-новому взглянуть на старую историю с исчезновением «плюса» в обозначении нового поколения 7-нм техпроцесса, который TSMC будет использовать для выпуска продуктов с архитектурой Zen 3 или RDNA 2.

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Источник изображения: AMD

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Как вы можете помнить, ещё в начале этого года этому техпроцессу в презентациях AMD полагался «плюсик», обособляющий его от существующей версии 7-нм техпроцесса. Из пояснений сайта AnandTech стало понятно, что второе поколение 7-нм техпроцесса TSMC не подразумевает в обязательном порядке использования так называемой EUV-литографии, а версия 7-нм техпроцесса с применением EUV самой компанией TSMC обозначается как «N7+».

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Источник изображения: AMD

Соответственно, AMD просто не желает уточнять, будет ли второе поколение её 7-нм продуктов использовать именно EUV-литографию, либо всё ограничится традиционной DUV.

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Источник изображения: AMD

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Интересно, что в форме 10-Q компания AMD по-прежнему ссылается на свои намерения представить процессоры Ryzen и EPYC, а также графические процессоры Radeon, выпускаемые «по техпроцессу 7 нм+». Видимо, текст документа ещё не успели вычистить для соответствия с новой доктриной обозначений.