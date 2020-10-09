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Обнаружен образец графики Intel Xe с 1024 потоковыми процессорами

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Поскольку предсказуемая плодовитость местных блогеров в отношении вчерашней презентации AMD делает разбор её итогов категорически бессмысленным, мы попробуем обратиться к менее заметным темам последних дней. Известный энтузиаст из Таиланда, например, у себя в Twitter опубликовал ссылку на результат тестирования в программном пакете SiSoftware некоего образца настольной дискретной графики Intel Gen12 с увеличенным количеством исполнительных блоков.

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Источник изображения: SiSoftware

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До сих пор в этом источнике упоминались преимущественно версии графики Intel с 96 исполнительными блоками и 768 потоковыми процессорами, а теперь их количество увеличено до 128 и 1024 штук соответственно. Частота графического процессора не превышает 1.4 ГГц, но по этой характеристике не следует делать скоропалительных выводов, ведь речь идёт об инженерном образце или раннем прототипе. Многокристальная компоновка позволит Intel объединять в одном графическом процессоре до четырёх чипов, поэтому скромное удельное количество функциональных блоков тоже не должно удивлять читателей.

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