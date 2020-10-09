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Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей

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Когда восторги по поводу прироста производительности новых процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 улеглись, многие потенциальные покупатели осознали, что новинки будут предлагаться не по таким уж низким ценам, как хотелось бы, особенно с учётом ценового позиционирования предшественников в момент дебюта. Впрочем, оправдания тоже нашлись быстро. С одной стороны, AMD должна как-то разводить по ценовым нишам процессоры серий Ryzen 5000 и Ryzen 3000.

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Источник изображения: AMD

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С другой стороны, компания могла оставить себе место для манёвра ценой в ожидании предстоящего дебюта конкурирующих процессоров Intel Rocket Lake в следующем квартале.

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Источник изображения: AMD

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А вот что действительно сложно оспаривать, так это исключение штатного охладителя Wraith Prism из комплекта поставки средних моделей семейства Ryzen 5000. К старшим процессорам серии Ryzen 3000 охладитель не прилагался и ранее, но модели с 12 и 8 ядрами им комплектовались.

Источник изображения: AMD

Есть и хорошая новость: использовать жидкостное охлаждение для работы со старшими моделями Vermeer тоже не требуется. Правда, это можно в равной степени отнести и к достаточно консервативным тактовым частотам, а не только к улучшениям на уровне энергопотребления.

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Теги

amd охлаждение процессора amd zen 3 vermeer ryzen 5000 wraith prism
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Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
09:49
Так и на AMD надо менять платформу всю. Тем более следующие процессоры уже не будут поддерживаться
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
Анатолий Кочин
09:49
Более массовый 5600Х идет со штатным кулером - Wraith Stealth, но меня смущает наличие TDP 65 Ватт для модели с индексом "Х", значит ли это, что 5600 не будет или будет, но с пониженными частотами 3.6...
Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей
Kopcheniy
09:49
3100 - это 4/8 на Zen 2, а 1300 Pro - 4/4 на Zen 1, сколько там разница по цене?
AMD не постеснялась увеличить ценник на новые модели Ryzen – 5600X, 5800X и 5900X стоят на 50 долларов дороже своих предшественников на Zen 2
omoikane
09:48
Поверить тебе? :D Все равно что вложится в фин. пирамиду :D
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
Наблюдательный
09:44
Если 4k на 60гц телевизоре, то да, а еще и с видюхой от красных. Там и пенек в паритете будет с 5950х, но как только ты подключишь VR очки на 144гц к компу и будешь лупиться в кукурузные статеры, оче...
Планка в 5 ГГц для процессоров Ryzen 5000 могла быть покорена, но в конечном итоге AMD передумала
omoikane
09:43
Чего не 3700х взял для сравнения цены? :D
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
Kopcheniy
09:43
Один только чипсет Х299 стоит почти восемьдесят баксов, бред не несите.
AMD представила новое поколение процессоров поколения Zen3 5000 серии, обогнав в производительности Intel, при этом неблагоприятно изменилась и ценовая политика.
hiveliberty
09:42
Верно, лучше пойти купить Pentium Gold и кричать об имбовости 10900.. :D
Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей
omoikane
09:42
Ты точно фанатик. Там разница 4% с 2080ti :D То есть в большинстве случаев будет на уровне погрешности. Использовать слова "дергает", верх фанатичности. В многопотоке так 10400 проиграет еще процентов...
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
freedom1
09:41
Там у 5900 будет все похуже)) Не стали так делать чтобы не пекло.
Топовый Ryzen 9 5950X оказался производительнее флагманского Core i9-10900K в официальных тестах AMD
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