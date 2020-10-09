Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей
Когда восторги по поводу прироста производительности новых процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 улеглись, многие потенциальные покупатели осознали, что новинки будут предлагаться не по таким уж низким ценам, как хотелось бы, особенно с учётом ценового позиционирования предшественников в момент дебюта. Впрочем, оправдания тоже нашлись быстро. С одной стороны, AMD должна как-то разводить по ценовым нишам процессоры серий Ryzen 5000 и Ryzen 3000.
реклама
реклама
С другой стороны, компания могла оставить себе место для манёвра ценой в ожидании предстоящего дебюта конкурирующих процессоров Intel Rocket Lake в следующем квартале.
реклама
реклама
А вот что действительно сложно оспаривать, так это исключение штатного охладителя Wraith Prism из комплекта поставки средних моделей семейства Ryzen 5000. К старшим процессорам серии Ryzen 3000 охладитель не прилагался и ранее, но модели с 12 и 8 ядрами им комплектовались.
Есть и хорошая новость: использовать жидкостное охлаждение для работы со старшими моделями Vermeer тоже не требуется. Правда, это можно в равной степени отнести и к достаточно консервативным тактовым частотам, а не только к улучшениям на уровне энергопотребления.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила