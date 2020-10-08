TSMC второй месяц подряд получает рекордную выручку
Издание DigiTimes предвосхищает публикацию квартального отчёта TSMC, которая состоится через неделю, рассказом об итогах месяца. Как и в августе, выручка TSMC достигла рекордной суммы в $4,44 млрд, увеличившись на 3,8% последовательно и на 24,9% в годовом сравнении. Выручка за первые девять месяцев текущего года выросла на 29,9% относительно аналогичного периода прошлого года.
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Предварительные данные говорят о том, что выручка TSMC в третьем квартале выросла на 14,7% в последовательном сравнении до $12,4 млрд. Заказы Huawei ещё имели возможность влиять на выручку TSMC, с середины сентября поставка компонентов для нужд опального китайского производителя прекращена. Эксперты ожидают, что в четвёртом квартале выручка TSMC тоже вырастет, а год компания завершит более чем 20-процентным приростом выручки.
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