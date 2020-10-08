Ещё на днях популярный ресурс VideoCardz утверждал, что в этом сезоне премьер инициатива по манипулированию конкурентом находится на стороне NVIDIA, а сегодня он со своей страницы в Twitter сообщает, что самым охраняемым секретом AMD остаётся подготовка к анонсу видеокарты на основе графического процессора Navi 21 XTX.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Даже производители видеокарт, сотрудничающие с AMD, об этом продукте ничего не знают. По сравнению с Navi 21 XT, он должен предложить увеличенное количество исполнительных блоков. Соответственно, будет выше и уровень производительности, но последний пока не уточняется.