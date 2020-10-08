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Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX

9
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Ещё на днях популярный ресурс VideoCardz утверждал, что в этом сезоне премьер инициатива по манипулированию конкурентом находится на стороне NVIDIA, а сегодня он со своей страницы в Twitter сообщает, что самым охраняемым секретом AMD остаётся подготовка к анонсу видеокарты на основе графического процессора Navi 21 XTX.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Даже производители видеокарт, сотрудничающие с AMD, об этом продукте ничего не знают. По сравнению с Navi 21 XT, он должен предложить увеличенное количество исполнительных блоков. Соответственно, будет выше и уровень производительности, но последний пока не уточняется.

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Теги

amd видеокарты rdna 2 navi 21
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Kopcheniy
12:31
Да, но плотность размещения все равно сильно выше, чем у 8нм от Самсунга. Жаль Intel не делится информацией о числе транзисторов в своих процессорах, можно было бы и сравнить.
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
1injener
12:30
Производительность Zen3, относительно Zen2, в основном будет складываться из двух параметров: 1. Насколько уменьшится нагрузка на шину IF, вследствии увеличения количества ядер в CCX до 8 штук. 2. Нас...
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
hohmahohma
12:30
*я, сидевший на синих с 1989 по 2020*: надоели, говоришь?
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Kopcheniy
12:29
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Kopcheniy
12:29
А кто ж его просил так торопиться? Мог бы просто бумажным анонсом обойтись, и дать карты для обзоров, а не выкатывать с дефицитом и потом твердить про "избыток спроса".
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
Олег Анетько
12:28
Товара сейчас нет в наличии Последний раз товар был 8 октября
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и харакиеристики
Зеновий Радеонович
12:26
АМД-ник спокойно проходит ААА на кошерной 5700XT. И смотрит на броуновское движение хомячков НВ с ухмылкой.
Nvidia уже готовит продвинутые версии GeForce RTX 3080 на 20 ГБ видеопамяти, RTX 3070 на 16 ГБ и 3060 Ti - предполагаемые даты запуска и харакиеристики
Yolanda Tarska
12:26
Диванные электронщики в комментах. Да не дурак Хуанг, заказал карты где получилось, значит не мог и не может TSMC этот делать такие сложные чипы пока в товарных объёмах, а Samsung всё таки может, но т...
В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
t3chmob
12:26
Очевидно, что речь идет об удельной производительности игрового пк широкого применения. 3770, да и любой другой 4/8, имеют существенно ограниченные возможности в ряде игр. Хватает для своих сценариев ...
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