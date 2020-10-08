Свежая публикация на страницах сайта DigiTimes не предвещала ничего провокационного, поскольку была посвящена преимущественно планам TSMC по увеличению капитальных затрат с целью наращивания объёмов производства 7-нм и 5-нм продукции.

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Источник изображения: VideoCardz

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И всё же, небольшой комментарий относительно планов NVIDIA превратил этот материал едва ли не в сенсацию. По словам тайваньских источников, NVIDIA изначально обратилась с заказами на выпуск 8-нм графических процессоров Ampere к Samsung, получив существенные ценовые преференции. Уровень выхода годных чипов пока не радует заказчика, о чём можно судить хотя бы по заявлениям главы NVIDIA о сохранении дефицита до конца текущего года.

Зато уже в следующем году графические процессоры семейства Ampere игрового класса пропишутся на конвейере TSMC, где будут выпускаться по 7-нм технологии в достаточных количествах. В принципе, старший процессор семейства A100 для ускорителей вычислений изначально выпускается TSMC по 7-нм технологии, так что миграция игровых версий наверняка будет не такой сложной.