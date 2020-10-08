В следующем году графические решения NVIDIA Ampere могут переехать на конвейер TSMC
Свежая публикация на страницах сайта DigiTimes не предвещала ничего провокационного, поскольку была посвящена преимущественно планам TSMC по увеличению капитальных затрат с целью наращивания объёмов производства 7-нм и 5-нм продукции.
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И всё же, небольшой комментарий относительно планов NVIDIA превратил этот материал едва ли не в сенсацию. По словам тайваньских источников, NVIDIA изначально обратилась с заказами на выпуск 8-нм графических процессоров Ampere к Samsung, получив существенные ценовые преференции. Уровень выхода годных чипов пока не радует заказчика, о чём можно судить хотя бы по заявлениям главы NVIDIA о сохранении дефицита до конца текущего года.
Зато уже в следующем году графические процессоры семейства Ampere игрового класса пропишутся на конвейере TSMC, где будут выпускаться по 7-нм технологии в достаточных количествах. В принципе, старший процессор семейства A100 для ускорителей вычислений изначально выпускается TSMC по 7-нм технологии, так что миграция игровых версий наверняка будет не такой сложной.
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