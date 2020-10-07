Существованием игровых смартфонов в наши дни никого не удивишь, «старожилы» сегмента неплохо себя в нём чувствуют, но это не значит, что места на рынке для новых игроков не осталось. Тем более, когда речь идёт о громких именах типа Qualcomm, как сообщает ресурс DigiTimes. По информации источника, к концу текущего года ASUS и Qualcomm совместными усилиями выведут на рынок игровой смартфон под маркой американского разработчика процессоров.

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Источник изображения: Amazon

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До сих пор для Qualcomm производители смартфонов были источниками выручки и лицензионных отчислений, даже в тех случаях, когда они не использовали непосредственно мобильные процессоры этой марки. Что толкнуло Qualcomm почувствовать себя в «шкуре клиента», остаётся только догадываться, но нельзя исключать, что сотрудничество с ASUS так и останется экспериментом, если оно вообще состоится.