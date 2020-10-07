ASUS поможет Qualcomm выпустить собственный игровой смартфон
Существованием игровых смартфонов в наши дни никого не удивишь, «старожилы» сегмента неплохо себя в нём чувствуют, но это не значит, что места на рынке для новых игроков не осталось. Тем более, когда речь идёт о громких именах типа Qualcomm, как сообщает ресурс DigiTimes. По информации источника, к концу текущего года ASUS и Qualcomm совместными усилиями выведут на рынок игровой смартфон под маркой американского разработчика процессоров.
реклама
реклама
До сих пор для Qualcomm производители смартфонов были источниками выручки и лицензионных отчислений, даже в тех случаях, когда они не использовали непосредственно мобильные процессоры этой марки. Что толкнуло Qualcomm почувствовать себя в «шкуре клиента», остаётся только догадываться, но нельзя исключать, что сотрудничество с ASUS так и останется экспериментом, если оно вообще состоится.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила