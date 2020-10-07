Поднятая блогерами тема исчезновения с российского сайта NVIDIA информации о сроках доступности видеокарт GeForce RTX 3080 Founders Edition нашла отклик в плотном графике штатного автора новостей рубрики. В конце концов, компания не смогла игнорировать запрос представителя сайта, на котором уже второй год подряд размещает рекламу перед анонсом игровых видеокарт нового поколения.

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Источник изображения: NVIDIA

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Увы, ясности полученный нами ответ из российского представительства NVIDIA не добавил. Компания лишь подтвердила, что сроки доступности видеокарт серии Founders Edition в фирменном интернет-магазине сместились, хотя и пообещала поделиться с нами информацией в случае их появления в продаже. Желающие могут подписаться на получение уведомлений индивидуально. Забавно, что одна из российских торговых сетей рассчитывает предлагать видеокарты GeForce RTX 3090 марки ASUS по сниженной с 249 990 до 189 990 рублей цене. Никакими рекомендованными 136 990 рублями здесь и не пахнет!