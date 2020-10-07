Дизайнеры делятся своими фантазиями на тему внешности AMD Radeon RX 6900 XT
Если анонс процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 состоится уже завтра вечером, то дебюта первых видеокарт с архитектурой RDNA 2 любителям игр придётся ждать ещё три бесконечно долгих недели. Участники обсуждения на страницах Reddit стараются всячески скрасить это ожидание, предлагая трёхмерные эскизы, отображающие их представление о внешности новых видеокарт AMD.
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Один из таких энтузиастов поделился с общественностью рендерами Radeon RX 6900 XT, которые хотя и не могут претендовать на близость к реальности, создают необходимый визуальный фон для ожидания анонса.
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Безусловно, AMD будет стараться предотвратить информационные утечки, но чем ближе мы продвинемся к моменту анонса, тем меньше у компании будет шансов сохранить все данные в секрете.
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