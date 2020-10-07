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При подготовке анонса Ampere компания NVIDIA ставила задачу обыграть конкурента на уровне тактики

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RTX 3080 в продаже
RTX 3090 в продаже
Еще одна RTX 3090 в продаже

Прошлым летом AMD постаралась расставить свои ловушки таким образом, чтобы NVIDIA чувствовала себя не очень комфортно, выводя на рынок видеокарты семейства GeForce RTX 20 SUPER. По информации ресурса VideoCardz, полученной от производителей видеокарт, в этом году NVIDIA пытается взять инициативу в свои руки.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Во-первых, как утверждает первоисточник, NVIDIA заменила в GeForce RTX 3080 чип GA104 на более производительный GA102, из-за чего одна из первых представляемых видеокарт AMD семейства Radeon RX 6000 будет соперничать с GeForce RTX 3070, а не с GeForce RTX 3080.

Во-вторых, цены на игровые видеокарты семейства GeForce RTX 30 изначально находятся на конкурентном уровне – правда, если не учитывать вызванные дефицитом спекулятивные явления. Наконец, перенос старта продаж GeForce RTX 3070 на следующий день после анонса AMD Radeon RX 6000 – это тоже часть хитрого плана NVIDIA. Насколько эти шаги помогут последней компании получить преимущество, мы узнаем уже в конце этого месяца.

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amd nvidia ampere big navi geforce rtx 3070
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