Уже завтра вечером AMD представит процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, а марка Crucial Memory предвосхищает это событие упоминанием о наличии у AMD «особых чувств» к этому производителю модулей памяти. По всей видимости, речь идёт о способности новых процессоров реализовать поддержку режимов работы памяти, которые не были доступны их предшественникам.

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Источник изображения: Twitter, Crucial Memory

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Пример гибридных процессоров Renoir показал, что AMD способна оптимизировать работу контроллера памяти для повышения быстродействия всей системы. Не исключено, что Crucial к выходу процессоров AMD с архитектурой Zen 3 приготовила широкий ассортимент совместимых комплектов оперативной памяти.