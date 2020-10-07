Ещё в прошлом квартале Qualcomm и Broadcom достаточно прозрачно намекнули, что один крупный американский производитель смартфонов, поставщиками которого они являются, задержит анонс своих новых продуктов относительно привычного графика. Сентябрьская презентация Apple прошла без упоминаний о новых моделях iPhone, что вполне закономерно сделало октябрь вероятным периодом анонса новинок. Как отмечает ресурс 9to5Mac, на этой неделе Apple разослала представителям прессы приглашения принять участие в просмотре трансляции, которая намечена на 13 октября.

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Источник изображения: Apple, 9to5Mac

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Традиционно таинственные упоминания о повестке дня мероприятия на этот раз олицетворяются фразой «Привет, скорость» и эксцентричными окружностями, расходящимися от фирменного логотипа Apple. По сути, эта композиция может символизировать радиоволны, ведь одним из главных новшеств iPhone двенадцатой серии станет поддержка сетей поколения 5G.