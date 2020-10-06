Жителям планеты Плюк, если ориентироваться на информацию авторов сценария фильма «Кин-дза-дза», приходилось использовать систему цветовой дифференциации штанов для демонстрации своего социального статуса. В случае с серверными процессорами AMD EPYC всё гораздо прозаичнее, но и они используют цветовую дифференциацию рамок, при помощи которых устанавливаются в разъём материнской платы. На страницах одной из социальных сетей Китая уже можно обнаружить фотографии образцов 7-нм процессоров AMD EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: Bilibili

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На принадлежность процессоров к будущему поколению указывают не только скрытые под мозаикой маркировки и серийные номера. Серый цвет пластиковой рамки до этого компанией AMD не применялся. Процессоры EPYC первого поколения (Naples) имели фиолетовый цвет рамки:

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Источник изображения: Phoronix

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Их преемники Rome получили зелёную рамку:

Источник изображения: Serve The Home

Процессорам AMD Ryzen Threadripper досталась яркая оранжевая рамка:

Источник изображения: AnandTech

Процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD должна представить до конца текущего года. Фото с несколькими экземплярами процессоров на традиционной подложке указывает на близость анонса нового семейства.