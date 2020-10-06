Только ленивый вчера не написал о заявлении главы NVIDIA, пообещавшего устранить дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 лишь к началу следующего года. Хорошая новость заключается в том, что до конца текущего года остаётся не так много времени.

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Источник изображения: EVGA

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Тем временем, компания EVGA продолжает совершенствовать систему заказа видеокарт в своём фирменном-интернет магазине. Зарегистрированные пользователи теперь получили возможность получать уведомление о доступности видеокарт к заказу в порядке очереди. Получивший уведомление клиент обязан в течение пяти часов оформить заказ, в противном случае «переход хода» осчастливит следующего в очереди по порядку.