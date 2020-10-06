Успеть за пять часов: EVGA предлагает участникам очереди на Ampere не тянуть с покупкой
Только ленивый вчера не написал о заявлении главы NVIDIA, пообещавшего устранить дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 лишь к началу следующего года. Хорошая новость заключается в том, что до конца текущего года остаётся не так много времени.
реклама
реклама
Тем временем, компания EVGA продолжает совершенствовать систему заказа видеокарт в своём фирменном-интернет магазине. Зарегистрированные пользователи теперь получили возможность получать уведомление о доступности видеокарт к заказу в порядке очереди. Получивший уведомление клиент обязан в течение пяти часов оформить заказ, в противном случае «переход хода» осчастливит следующего в очереди по порядку.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила