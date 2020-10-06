AMD интересуется, что аудитория хотела бы узнать про Zen 3
На этой неделе AMD собирается представить первые процессоры с архитектурой Zen 3, поэтому ненавязчивые напоминания о предстоящем событии возникают на страницах социальных сетей. Компания интересуется у подписчиков, какие факты об архитектуре Zen 3 они хотели бы узнать в ходе трансляции, намеченной на вечер четверга.
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За несколько часов, прошедших с момента публикации вопроса, запись успела набрать 131 комментарий, поэтому интерес публики к этому событию сложно недооценивать. Прислушается ли глава AMD Лиза Су (Lisa Su), которая будет участвовать в трансляции, к пожеланиям аудитории, станет понятно уже в четверг.
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