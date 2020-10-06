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SK Hynix утверждает, что первой предложит память типа DDR5

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Южнокорейская компания SK Hynix в своём пресс-релизе заявила, что первой среди конкурентов готова предложить партнёрам микросхемы памяти типа DDR5, над созданием которых она трудилась с ноября 2018 года. Что интересно, среди основных партнёров упоминается компания Intel, которая до недавних пор считалась отстающей по темпам внедрения новых интерфейсов и стандартов.

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Источник изображения: SK Hynix

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Пока Intel и SK Hynix не готовы открыто говорить о сроках появления на рынке первых продуктов с поддержкой DDR5, но пресс-релиз ссылается на прогнозы агентства Omdia, согласно которым DDR5 начнёт захватывать рынок уже в следующем году, претендуя к 2022 году на долю в 10%. Из неофициальных источников известно, что в серверном сегменте поддержку DDR5 обеспечат 10-нм процессоры Intel Sapphire Rapids и 5-нм процессоры AMD EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4.

По словам представителей SK Hynix, память типа DDR5 сможет работать в режимах от DDR5-4800 до DDR5-5600 при напряжении 1.1 В, что позволит снизить энергопотребление примерно на 20%. Встроенная функция коррекции ошибок ECC позволит повысит стабильность работы приложений в 20 раз. С компоновочной точки зрения SK Hynix способна предложить модули DDR5 объёмом до 256 Гбайт.

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Теги

amd intel sk hynix ddr5 sapphire rapids amd zen 4
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