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SMIC уже почувствовала на себе влияние необъявленных санкций

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Ситуация, в которой оказалась крупнейшая китайская компания по контрактному производству полупроводниковых компонентов, весьма пикантна. Санкции в отношении SMIC со стороны американских властей официально ещё не объявлены, но поставщики уже начали им подчиняться, как отмечает DigiTimes со ссылкой на заявления компании.

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Источник изображения: CGTN

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В отличие от Huawei, которая публично выражала своё недовольство расширением санкций, SMIC ведёт себя достаточно сдержанно. Во-первых, она продолжает отрицать свою причастность к обслуживанию оборонных заказов китайского правительства. Во-вторых, она утверждает, что готова подчиниться законным требованиям тех стран, чьи интересы затрагиваются её деятельностью. Сейчас SMIC занята тем, что пытается оценить влияние ограничений на свой бизнес. Попутно она рекомендует инвесторам осторожнее обращаться с акциями SMIC.

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Теги

литографическое производство полупроводники торговая война smic
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