Бизнес компании NVIDIA растёт стремительно, предстоящая сделка с ARM может усилить степень влияния на всю процессорную отрасль. Эксперты, между тем, сомневаются в способности руководства NVIDIA адекватно реагировать на стремительное увеличение масштабов бизнеса.

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Источник изображения: Twitter, NVIDIA

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По словам авторов аналитической записки, анонс Ampere в игровом сегменте обнажил проблемы NVIDIA, которая пока ещё не привыкла к статусу компании мирового масштаба. Графических процессоров серии GAxxx к моменту начала продаж видеокарт серии GeForce RTX 30 было выпущено меньше, чем нужно, в дизайне печатных плат были найдены досадные дефекты, а срок начала продаж GeForce RTX 3070 компания решила перенести на две недели, чтобы не повторять ошибок сентября.

Всё это, мягко говоря, не самым благоприятным образом влияет на имидж компании NVIDIA. С «болезнями роста» она рано или поздно справится, но не без потерь для репутации. Нельзя исключать, что и согласование сделки по покупки ARM станет для NVIDIA серьёзным испытанием, ведь у этого поглощения немало противников как в Великобритании, так и в Китае.