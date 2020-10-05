Высокий спрос на ноутбуки позволит поставщикам печатных плат хорошо заработать в этом квартале
Мало кто из участников рынка оспаривал прогнозы о сохранении высокого спроса на ноутбуки до конца текущего года. Усиление мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое наблюдается в начале этого квартала, лишь укрепляет уверенность аналитиков в стабильности спроса на ноутбуки, которые в условиях самоизоляции являются главным орудием труда и инструментом получения знаний. Сайт DigiTimes поясняет, что производители печатных плат текущий квартал готовятся признать самым удачным с точки зрения размера выручки.
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Поддержку поставщикам печатных плат оказывают не только заказы со стороны производителей ноутбуков, но и появление новых моделей смартфонов, дебюты которых сконцентрированы именно в четвёртом квартале. Так или иначе, появление новых моделей смартфонов с поддержкой сетей 5G окажет поддержку рынку, хотя общая динамика в этом году не самая утешительная.
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