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Высокий спрос на ноутбуки позволит поставщикам печатных плат хорошо заработать в этом квартале

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Мало кто из участников рынка оспаривал прогнозы о сохранении высокого спроса на ноутбуки до конца текущего года. Усиление мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое наблюдается в начале этого квартала, лишь укрепляет уверенность аналитиков в стабильности спроса на ноутбуки, которые в условиях самоизоляции являются главным орудием труда и инструментом получения знаний. Сайт DigiTimes поясняет, что производители печатных плат текущий квартал готовятся признать самым удачным с точки зрения размера выручки.

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Источник изображения: Pinterest

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Поддержку поставщикам печатных плат оказывают не только заказы со стороны производителей ноутбуков, но и появление новых моделей смартфонов, дебюты которых сконцентрированы именно в четвёртом квартале. Так или иначе, появление новых моделей смартфонов с поддержкой сетей 5G окажет поддержку рынку, хотя общая динамика в этом году не самая утешительная.

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Виктор Шторм
08:00
Автор упоротый сонибой. Объективности в его статьях примерно ноль.
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MikaelBox
08:00
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники... Покупателя плойки 5 будут ждать конские цены на игры, хреновый сервис от сони и прочие "ништяки". ПК-Бояре смотрят на это посмеиваясь
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
mVlad
07:59
Конечно пофиг, на Zen3 уже денег отложили.
Intel может задержать ближайший анонс 10-нм процессоров
Вадик Сазонов
07:59
Смотря какой накопитель у системы
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
Вадик Сазонов
07:57
Ты не очень внимательно смотрел - у amd в продаже есть ryzen 3 pro 4350g, а это zen2 вроде, но за 13500 в регарде И все таки intel - это чтобы ехать, а amd больше похожа на шашечки
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
Максим Ширшов
07:54
---------------------------- отыгравшись ток в профи задачах ---------------------------- То есть интел подходит только тем, кто дрочит на ФПС в играх ?
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
8k_480Hz
07:52
Всё бы ничего, но ddr и gddr --- это разные типы памяти.
Sony PlayStation 5 была протестирована в реальных играх – мгновенная загрузка, полная тишина, уникальная технология вибрации и многое другое
t-dirt
07:50
полностью???
Sony PlayStation 5 была протестирована в реальных играх – мгновенная загрузка, полная тишина, уникальная технология вибрации и многое другое
Vasyas Pupkind
07:49
А я мат не люблю. Мне кажется что слово "х*й" можно было изменить на слово "болт" без потери качества. Ну а статья фигня полная. То что актёр не играет в игры может оскорбить только дебила.
Актеры дубляжа не верят в локализацию Cyberpunk 2077
UpeR
07:49
У амд в следующем году 5нм и ддр5
Intel может задержать ближайший анонс 10-нм процессоров
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