Intel может задержать ближайший анонс 10-нм процессоров
Версия сайта DigiTimes на китайском языке уже начала формировать повестку дня понедельника, хотя самая ценная информация скрывается под завесой платной подписки и здесь. Тайваньские источники сообщают, что Intel может задержать выход 10-нм серверных процессоров Ice Lake-SP до первого квартала следующего года, хотя до сих пор представители компании обещали, что новая платформа выйдет до конца текущего года.
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Разумеется, этой информации предстоит получить некоторое распространение, прежде чем представители Intel сочтут её опасной для имиджа компании и дадут опровержение. AMD, напомним, свои 7-нм процессоры EPYC с архитектурой Zen 3 собирается представить к концу этого года. Вполне возможно, Intel просто берёт паузу, чтобы выяснить больше подробностей о продукции конкурента, а затем более тщательно подготовить свой ответ.
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