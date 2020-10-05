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К анонсу готовится Blackview BV6300 за 130 долларов – 15 пользователей получат смартфон бесплатно

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Помните защищённый смартфон Blackview BV6300 Pro. Это довольно любопытное решение, которое получило защиту по стандартам MIL-STD-810G, IP68/IP69K, тонкий корпус, относительно хорошую основную камеру и небольшой ценник.



Однако, сегодня на официальном сайте китайского производителя Blackview появилась ещё одна модель семейства. Она называется Blackview BV6300. Хоть новинка лишилась нескольких функций версии Pro, она всё равно является довольно любопытным решением.



Китайский производитель опубликовал первой видеоролик с моделью BV6300. Из видео понятно, что смартфон будет официально представлен «скоро». Если быть точнее, презентация пройдёт 12 октября 2020 года. Сам ролик вы можете посмотреть ниже.



Blackview BV6300 будет оснащён основной камерой на базе четырёх модулей. Разрешение главного датчика изображения составит 13 Мп. Параметры других сенсоров не уточняются, но известно, что камера получит поддержку HDR, алгоритмов искусственного интеллекта и сможет делать снимки в портретном режиме.

Толщина корпуса составит 11,6 мм, а весить смартфон будет примерно 230 граммов. Грядущая новинка станет одним из самых тонких защищённых телефонов в мире. На тыльной панели вместе с основной камерой можем видеть сканер отпечатков пальцев и светодиодную вспышку.



Модель будет оборудована чипсетом Helio A25 от MediaTek, встроенным накопителем на 32 ГБ в паре с 3 ГБ оперативной памяти, 5,7-дюймовой панелью HD+ и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Ёмкость комплектной батареи составит 4380 мА*ч, а программной платформой выступит операционная система Android 10.

Купить Blackview BV6300 можно будет в жёлтом, зелёном, чёрном и оранжевом цветовых вариантах. Продажи смартфона начнутся в день официальной премьеры, 12 октября. Приобрести новинку можно будет по цене 130 долларов, что довольно неплохо, учитывая ситуацию на рынке.



15 счастливчиков смогут получить Blackview BV6300 совершенно бесплатно. Для этого нужно принять участие в розыгрыше. Чтобы получить возможность выиграть смартфон, нужно добавить модель BV6300 в корзину на AliExpress, подписаться на Blackview в социальных сетях и в YouTube, а также вступить в сообщество, посвящённое первому в мире защищённому смартфону с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Детальнее с условиями конкурса можно ознакомиться по этой ссылке.
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