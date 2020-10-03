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Black shields matter: видеокарты GeForce RTX 30 FE комплектуются задними панелями разного цвета

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Лет пятнадцать назад главный редактор нашего сайта посвящал выходные разбору писем в редакцию, публикуя ответы на самые интересные сообщения читателей. У последних теперь есть возможность высказываться напрямую на главной странице, но один из вопросов мы не можем оставить без ответа в новостной рубрике. Компания NVIDIA официально относит видеокарты поколения Ampere к серии GeForce RTX 30, не перегружая краткое обозначение дополнительными разрядами, и такой порядок был заведён ещё несколько лет назад. По этой причине не следует удивляться тому, что новая серия сокращённо именуется как «GeForce RTX 30».

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Источник изображения: Reddit

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Если вернуться к теме новости, то выяснится, что один из участников обсуждения на страницах Reddit попытался провести дифференциацию видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 по цвету задней панели, и у него ничего не получилось.

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Источник изображения: Reddit

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По крайней мере, владельцы видеокарт новой серии утверждают, что чёрная матовая задняя панель присуща не только видеокартам Founders Edition первых партий, мелькавших в обзорах. Серийные экземпляры могут оснащаться как неокрашенной металлической задней панелью, так и обладающей чёрным матовым покрытием. На потребительских свойствах видеокарт это никак не сказывается. Подчеркнём для любителей переходить от прочтения заголовка новости сразу к её обсуждению, что речь идёт именно о видеокартах серии Founders Edition – партнёры NVIDIA свои видеокарты могут оснащать какими угодно задними панелями.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 geforce rtx 3090
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