Тот самый экземпляр GeForce GTX 1080, что накануне продемонстрировал разгон графического процессора до 2.8 ГГц в тесте GPUPI 1B, сегодня «сбавил обороты», ограничившись в тесте 3DMark Fire Strike Ultra частотами 2354/12008 МГц.

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Снижение частоты графического процессора относительно вчерашнего результата частично компенсировалось повышением частоты памяти, в указанном режиме был достигнут результат в 7053 балла, что является новым модельным рекордом для GeForce GTX 1080.

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Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

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Центральный процессор Intel Core i9-7980XE для достижения частоты 4.8 ГГц использовал необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Судя по всему, одним экспериментом американский энтузиаст на этот раз и ограничился.