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GeForce GTX 1080 отличилась в 3DMark Fire Strike Ultra на частоте видеочипа 2354 МГц

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Тот самый экземпляр GeForce GTX 1080, что накануне продемонстрировал разгон графического процессора до 2.8 ГГц в тесте GPUPI 1B, сегодня «сбавил обороты», ограничившись в тесте 3DMark Fire Strike Ultra частотами 2354/12008 МГц.

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Снижение частоты графического процессора относительно вчерашнего результата частично компенсировалось повышением частоты памяти, в указанном режиме был достигнут результат в 7053 балла, что является новым модельным рекордом для GeForce GTX 1080.

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Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

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Центральный процессор Intel Core i9-7980XE для достижения частоты 4.8 ГГц использовал необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Судя по всему, одним экспериментом американский энтузиаст на этот раз и ограничился.

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Теги

экстремальный разгон geforce gtx 1080 3dmark fire strike
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Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
07:16
Мечтать не вредно. )
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ахахах
07:15
надёжность и производство на территории своей страны -это важнейшее штоб оборонка(пусть и пиндосов)-одобрила-а деньги ну што деньги их в подобных контрактах естественно немало
Intel получила оборонный контракт, в рамках которого будет применять чиплеты
Сергей Vorvort
07:14
Выше я ответил как владелец 2080 Super уперся в лимит 300 Ватт и частоты 2070/18100. Вода и анлимит биос не сильно помогут ему улучшить результаты.
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
nonses84
07:13
Чиплетная компановка? Интел соснула трампу? Что вообще происходит?
Intel получила оборонный контракт, в рамках которого будет применять чиплеты
Сергей Vorvort
07:11
Лектор, не позорься. Лучше очередные стишки напиши, клоун! )
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Сергей Vorvort
07:10
3070 не интересна, посмотрю что покажет Big Navi. Своей Radeon VII более чем доволен, тем более занял на ней 23-е место в мире в Time Spy Extreme по Graphics Score среди одиночных Radeon VII.
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Сергей Vorvort
07:06
У меня все стабильно. И я играю в 4К 60 fps на смешанных ультра - высоких настройках. Вот пример: https://youtu.be/Rp532gJYZW0
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Сергей Vorvort
07:04
Я когда статью делал Radeon VII vs 2080 Super, то владелец 2080S упирался в лимит 300 Ватт. При этом частоты у него были 2070/18100 Мгц. Ты серьезно веришь что на воде с лимитом 350 Ватт он взял бы + ...
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Xrona666
07:01
Вы не понимаете, это другое
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Сергей Vorvort
06:54
Я свои тесты и тесты владельца 2080 Super привел, а ты, Лектор, пёрнул в лужу! )
Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
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