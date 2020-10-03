GeForce GTX 1080 отличилась в 3DMark Fire Strike Ultra на частоте видеочипа 2354 МГц
Тот самый экземпляр GeForce GTX 1080, что накануне продемонстрировал разгон графического процессора до 2.8 ГГц в тесте GPUPI 1B, сегодня «сбавил обороты», ограничившись в тесте 3DMark Fire Strike Ultra частотами 2354/12008 МГц.
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Снижение частоты графического процессора относительно вчерашнего результата частично компенсировалось повышением частоты памяти, в указанном режиме был достигнут результат в 7053 балла, что является новым модельным рекордом для GeForce GTX 1080.
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Центральный процессор Intel Core i9-7980XE для достижения частоты 4.8 ГГц использовал необслуживаемую систему жидкостного охлаждения. Судя по всему, одним экспериментом американский энтузиаст на этот раз и ограничился.
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