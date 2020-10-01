Хороший техпроцесс, по мнению некоторых оверклокеров, с годами более полно раскрывает свой потенциал. К их числу относится американский энтузиаст mllrkllr88, который на фоне всей этой истерии вокруг новых видеокарт семейства Ampere взялся за экстремальный разгон «старой доброй» GeForce GTX 1080. Из видеокарты марки EVGA ему удалось выжать в GPUPI 1B результат 10,939 секунды, что стало новым рекордом в модельном зачёте.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

реклама

Жидкий азот позволил поднять частоты видеокарты 1721/10008 МГц до 2810/10008 МГц. По сути, прирост частоты графического процессора составил 75%.

реклама

Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

реклама

По соседству в материнской плате ASRock X299 OC Formula на базе набора логики Intel X299 трудился на частоте 4.8 ГГц процессор Intel Core i9-7980XE, охлаждаемый водоблоком. В указанном режиме он сохранял активность 18 ядер и 36 потоков.