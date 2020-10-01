GeForce GTX 1080 на частоте 2.8 ГГц напомнила о себе рекордом GPUPI 1B
Хороший техпроцесс, по мнению некоторых оверклокеров, с годами более полно раскрывает свой потенциал. К их числу относится американский энтузиаст mllrkllr88, который на фоне всей этой истерии вокруг новых видеокарт семейства Ampere взялся за экстремальный разгон «старой доброй» GeForce GTX 1080. Из видеокарты марки EVGA ему удалось выжать в GPUPI 1B результат 10,939 секунды, что стало новым рекордом в модельном зачёте.
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Жидкий азот позволил поднять частоты видеокарты 1721/10008 МГц до 2810/10008 МГц. По сути, прирост частоты графического процессора составил 75%.
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По соседству в материнской плате ASRock X299 OC Formula на базе набора логики Intel X299 трудился на частоте 4.8 ГГц процессор Intel Core i9-7980XE, охлаждаемый водоблоком. В указанном режиме он сохранял активность 18 ядер и 36 потоков.
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