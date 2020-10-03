AMD продолжит выпускать видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Редакция ресурса Tom’s Hardware Guide оказалась удачливой в том смысле, что смогла получить официальные комментарии представителей AMD по животрепещущей теме достаточно оперативно в пятницу вечером, когда принятый распорядок дня уже не располагает к активной деловой переписке.
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В своём заявлении AMD опровергла возникшие с подачи отдельных источников слухи о своих намерениях прекратить поставки видеокарт Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700. Партнёры компании продолжат выпускать видеокарты данной серии, сама AMD обещает гибко реагировать на рыночный спрос. Лаконичный комментарий этим ограничивался, но можно предположить, что видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 прекрасно будут себя чувствовать в том ценовом сегменте, который для них определит скорый дебют видеокарт серии Radeon RX 6000.
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