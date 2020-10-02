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GeForce RTX 3090 на частоте 2.4 ГГц отметилась рекордами 3DMark Fire Strike

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Имеющий в силу служебного положения доступ к видеокартам марки GALAX (KFA2) бразильский энтузиаст Rbuass взялся за экстремальный разгон простейшей модификации GeForce RTX 3090. Для достижения вменяемых частот видеокарту пришлось аппаратно модифицировать на уровне подсистемы питания, кроме того, для охлаждения графического процессора применялся жидкий азот.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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В серии тестов, которая на момент подготовки материала к публикации продолжала пополняться новыми описаниями, частоту графического процессора удалось поднять до 2415 МГц. Память GDDR6X на этот раз тоже не была обделена вниманием, её эффективную частоту удалось поднять с 19504 до 21544 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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В тесте 3DMark Fire Strike Ultra в связке с работающим на частоте 6.8 ГГц процессором Core i9-10900K эта графическая плата набрала 15 259 баллов, что является лучшим результатом среди одиночных видеокарт.

Источник изображения: HWBot, Rbuass

В тесте 3DMark Fire Strike Extreme был получен результат 26 945 баллов, что тоже соответствует первому месту. В 3DMark Time Spy результат составил 22 381 балл, он расположил бразильца не вершине соответствующего рейтинга.

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Теги

nvidia экстремальный разгон ampere geforce rtx 3090
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ubnt2020
08:48
На данный момент амд даже не догнала 1080ti, уступая 5-10% в среднем. С трудом верится что будет конкуренция 3080, в лучшем случае 6900 2080ti догонит, при этом не имея лучей и прочих фич длсс.
Видеокарты GeForce RTX 3080 предлагаются по завышенным ценам даже крупными магазинами
Panzerkampfwagen
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Ну вот и поглядим, особенно на ценник и объем памяти. А в свете выхода Zen 3, того и гляди, и упор в проц может быть меньше =)
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08:45
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