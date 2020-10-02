Как и статистика MindFactory, аналитические данные сервиса Steam не претендуют на абсолютную объективность, но они хотя бы представляют более обширную выборку, не ограниченную рынком Германии. В сентябре процессорам AMD в этой выборке удалось преодолеть 25-процентный рубеж, их доля за месяц увеличилась на 0,84 процентных пункта.

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Источник изображения: Steam

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Прирост наблюдался преимущественно среди процессоров AMD с частотными характеристиками от 2.3 ГГц и выше, что позволяет говорить о «притоке молодой крови». За последние пять месяцев доля процессоров AMD в статистике Steam неуклонно увеличивалась, в мае она не превышала 22,45%.