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В Китае всё чаще слышны призывы блокировать сделку NVIDIA с ARM

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Бездействие сайта DigiTimes в первый день октября частично компенсирует публикация на страницах издания South China Morning Post, которая затрагивает тему предстоящего одобрения сделки NVIDIA по покупке ARM китайскими антимонопольными органами.

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Источник изображения: Handout

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Если быть точнее, занимающий пост в академических кругах КНР бывший главный инженер компании Lenovo выражает надежду на способность властей Китая заблокировать сделку NVIDIA с ARM. Её последствия, по словам научного деятеля Ни Гуаннаня (Ni Guangnan), представляют опасность для всей IT-экосистемы страны. Дело не только в возможности введения ограничений на использования разработок ARM китайскими клиентами этой компании, но и в вероятности вынужденной концентрации китайских разработчиков на поиске альтернативных процессорных архитектур. Собственной платформы у КНР в этой сфере нет, а тратить время и ресурсы на её разработку было бы нецелесообразно. Лучше, как считает бывший главный инженер Lenovo, направлять силы на гармоничное развитие информационной экосистемы.

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nvidia arm китай торговая война китайские процессоры
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ахахах
15:38
в соц сетях читаешь идёт ли на 7 и неставишь если большая
Spelunky 2 не получила поддержку Windows 7 и Windows 8.1
t-dirt
15:37
в играх сливает амд. сравни ай5 10400 и ризен 5 3600... у первого частоты ниже чем у второго.
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
t-dirt
15:36
зато тдп в нагрузке будет спокойно за 200вт переваливать.
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
Стенли Твидл
15:36
а зачем тебе выше? всё равно штеудыч на частоте 3700 бессовестно сливает амудэ с частотой 3700))) частоты то кукурузные!
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
t-dirt
15:35
потанцевал...
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
Стенли Твидл
15:34
1. Ответ "ДА" = до кукурузных можно...wait oh shi
Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
Дима Голков
15:32
бери MSI , там есть поддержкак.
Возможная конфигурация линейки процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения появилась в сети
Cyborg39rus
15:32
Жаль что СЕМ стал как DOOM - беги стреляй. Хотя я признаю только DOOM 3, остальное - фуфло
Обновление Serious Sam 4 улучшило производительность, исправило ошибки и добавило новые функции
Twisted Evil
15:30
Завыли там аки грешники в аду. Кого волнует чужое горе?
В Китае всё чаще слышны призывы блокировать сделку NVIDIA с ARM
Keltis
15:30
проц не прокачивает, все упирается в него. Пример в 4К у нас 30 FPS, добавляешь вторую получаешь 60 FPS = 100% прироста. Идешь в 1080р, там 200 FPS добавляешь вторую, но проц уже не тянет дать тебе 40...
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