В Китае всё чаще слышны призывы блокировать сделку NVIDIA с ARM
Бездействие сайта DigiTimes в первый день октября частично компенсирует публикация на страницах издания South China Morning Post, которая затрагивает тему предстоящего одобрения сделки NVIDIA по покупке ARM китайскими антимонопольными органами.
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Если быть точнее, занимающий пост в академических кругах КНР бывший главный инженер компании Lenovo выражает надежду на способность властей Китая заблокировать сделку NVIDIA с ARM. Её последствия, по словам научного деятеля Ни Гуаннаня (Ni Guangnan), представляют опасность для всей IT-экосистемы страны. Дело не только в возможности введения ограничений на использования разработок ARM китайскими клиентами этой компании, но и в вероятности вынужденной концентрации китайских разработчиков на поиске альтернативных процессорных архитектур. Собственной платформы у КНР в этой сфере нет, а тратить время и ресурсы на её разработку было бы нецелесообразно. Лучше, как считает бывший главный инженер Lenovo, направлять силы на гармоничное развитие информационной экосистемы.
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