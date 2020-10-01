Обнародованы частотные характеристики процессоров AMD Ryzen 5000 (Vermeer)
До анонса процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 осталась ровно одна неделя, поэтому компании становится всё труднее держать их характеристики в секрете. Не отстаёт от других источников и ресурс CPU-Monkey, который уже включил частотные характеристики новинок в сводную таблицу на своих страницах.
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Согласно данным таблицы, процессоры Vermeer предложат от шести до шестнадцати ядер с поддержкой многопоточности, базовые частоты будут лежать в диапазоне от 3.7 до 4.0 ГГц, при активности всех ядер 16-ядерный Ryzen 9 5950X сможет разгоняться до 4.2 ГГц, а остальные модели ограничатся частотой 4.4 ГГц. Одноядерный режим будет более «смелым»: если три модели Vermeer ограничатся частотами 4.6 и 4.8 ГГц, то старшая сможет при активности одного ядра покорять рубеж 4.9 ГГц.
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