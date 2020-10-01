Восьмиядерные версии Intel Tiger Lake выйдут только во втором квартале
Пока кормилец DigiTimes сделал перерыв в работе, острая нужда гонит авторов новостей в социальные сети, где один из тех, кого авторы блогов громко величают «инсайдерами», делится повесткой анонсов январской выставки CES 2021. Как мы знаем, это мероприятие не будет иметь географической привязки к Лас-Вегасу из-за пандемии, но открывать его будет глава AMD Лиза Су (Lisa Su), поэтому без новинок этой марки январь не обойдётся.
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Автор откровений утверждает, что NVIDIA представит на CES 2021 мобильные графические решения с архитектурой Ampere, а компания AMD анонсирует мобильные процессоры семейств Cezanne и Lucienne. Первые будут сочетать вычислительные ядра Zen 3 и графику поколения Vega, а вторые ограничатся архитектурой Zen 2 при аналогичной графике.
Список анонсов Intel несколько богаче. Правда, в январе будут представлены только обновлённые 10-нм процессоры Tiger Lake с четырьмя ядрами, часть моделей предложит поддержку памяти типа LPDDR5. Одновременно выйдут и долгожданные настольные процессоры Rocket Lake, которые попытаются втиснуть прогрессивную архитектуру Cypress Cove (Willow Cove) в рамки 14-нм техпроцесса и конструктивного исполнения LGA 1200. Они предложат до восьми ядер, если опираться на иллюстрации автора откровений.
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Обещанные некоторыми источниками ранее восьмиядерные процессоры Tiger Lake-H с восемью ядрами будут представлены только во втором квартале. До тех пор честь Intel в восьмиядерной «весовой категории» мобильного сегмента будет отстаивать семейство Comet Lake-H.
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