Десятое место в разгоне памяти DDR4 досталось представительнице Тайваня
Экстремальный разгон компьютерных компонентов – не самое типичное увлечение для представителей женского пола, но нельзя утверждать, что их эта сфера деятельности не интересует совсем. Девушка с псевдонимом HarukaOChen на страницах HWBot выступает под флагом Тайваня, недавно ей удалось занять десятое место в рейтинге разгона памяти с результатом DDR4-6286.
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Сам по себе результат на рекорд не претендует, но подобных высот в разгоне памяти ни одна другая девушка не достигала. По традиции, использовался единственный модуль памяти объёмом 8 Гбайт, тайминги составили 31-63-63-63-3.
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Основой для стенда стала материнская плата Asus ROG Maximus XII Apex на базе набора логики Intel Z490, инженерный образец процессора Intel Core i9-10900K охлаждался жидким азотом, в данном эксперименте он сохранил активность всего двух ядер.
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