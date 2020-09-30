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NVIDIA утверждает, что гадание на конденсаторах ничего не говорит о надёжности видеокарт

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Компания MSI выступила с рекомендацией покупателям видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 ради обеспечения стабильности работы использовать драйверы версии 456.55. С точки зрения дизайна видеокарт MSI придерживается официальной позиции NVIDIA, которая гласит, что тип и количество конденсаторов сами по себе ничего не говорят о надёжности видеокарты.

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Источник изображения: MSI

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Партнёры NVIDIA, по её словам, согласуют с компанией все изменения в дизайне своих видеокарт, а потому все серийные изделия соответствуют предъявляемым к надёжности требованиям. Сама MSI сочетает в своих изделиях конденсаторы типа SP-Cap и MLCC, которые можно распознать по приведённым на специальной странице фотографиям.

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nvidia видеокарты msi ampere geforce rtx 3080 geforce rtx 3090
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