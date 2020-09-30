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TSMC будет избегать высокой концентрации производств по географическому признаку

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Как недавно уже сообщалось, TSMC намеревается построить предприятие по производству 2-нм продукции в северо-западной части Тайваня, в городе Синьчжу. В случае необходимости на западе центральной части острова будут введены в строй дополнительные производственные мощности. Сейчас на севере острова TSMC преимущественно ведёт научно-исследовательскую деятельность, а в центральной части Тайваня выпускается 7-нм продукция.

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Выпуском 5-нм продукции занимается предприятие TSMC на юге Тайваня, здесь же будет налажен выпуск 3-нм изделий со второй половины 2022 года. Как поясняет издание Focus Taiwan, к середине десятилетия TSMC будет до 70% продукции выпускать на юге острова.

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Источник изображения: Mandartech

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Высокая степень концентрации предприятий по географическому признаку повышает риски с точки зрения воздействия стихийных бедствий, которые не так уж редки в этом регионе. Компания ставит перед собой задачу более или менее равномерно распределить производственные центры по всему острову.

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литографическое производство tsmc тайвань
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