TSMC будет избегать высокой концентрации производств по географическому признаку
Как недавно уже сообщалось, TSMC намеревается построить предприятие по производству 2-нм продукции в северо-западной части Тайваня, в городе Синьчжу. В случае необходимости на западе центральной части острова будут введены в строй дополнительные производственные мощности. Сейчас на севере острова TSMC преимущественно ведёт научно-исследовательскую деятельность, а в центральной части Тайваня выпускается 7-нм продукция.
реклама
Выпуском 5-нм продукции занимается предприятие TSMC на юге Тайваня, здесь же будет налажен выпуск 3-нм изделий со второй половины 2022 года. Как поясняет издание Focus Taiwan, к середине десятилетия TSMC будет до 70% продукции выпускать на юге острова.
реклама
Высокая степень концентрации предприятий по географическому признаку повышает риски с точки зрения воздействия стихийных бедствий, которые не так уж редки в этом регионе. Компания ставит перед собой задачу более или менее равномерно распределить производственные центры по всему острову.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила