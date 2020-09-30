Китайская компания SMIC пока не включена в список «неблагонадёжных» с точки зрения американских властей, но уже не первую неделю складывается ощущение, что санкции США скоро коснутся её в полной мере. Сайт DigiTimes упоминает слухи, согласно которым следующей мишенью американских санкций в борьбе за технологическую гегемонию станут китайские производители памяти.

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Источник изображения: Techtime News

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В КНР на данный момент два флагмана: YMTC производит твердотельную память, лишь слегка уступая мировым лидерам по уровню технологического развития, а CXMT выпускает оперативную память, претендуя на 4% мирового рынка в показателях объёмов производства. Подобных успехов ChangXin Memory Technologies добилась всего за четыре года после своего основания. Секретами успеха можно считать как причастность к становлению компании бывшего главы SMIC, так и наличие крупного пакета патентов компании Qimonda. Деньги инвесторов в этом вопросе решающей роли не играли, но и о них забывать не стоит.

Обе китайские компании могут попасть под санкции США, как считают тайваньские источники. Для китайской полупроводниковой отрасли это станет серьёзным ударом, ведь без микросхем памяти не могут обходиться самые разнообразные электронные устройства.