На страницах Reddit очевидцы делятся новым способом ускорить получение видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 марки EVGA в условиях тотального и беспросветного дефицита. Эта компания предлагает гражданам США, Канады и стран Евросоюза фирменную программу Step-Up, которая позволяет за некоторую доплату обменять купленную не более 90 дней назад видеокарту на более новую и производительную.

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Источник изображения: EVGA

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Сейчас в программе участвуют видеокарты, купленные не ранее второго июля 2020 года. Клиенты EVGA утверждают, что как только в программе начали участвовать видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, некоторые желающие их получить начали сдавать в трейд-ин имеющиеся у них достаточно свежие экземпляры GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2080 Super. Некоторые даже специально приобретали новые видеокарты семейства Turing, чтобы иметь возможность сразу же обменять их на GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090.

Конечно, в этой авантюре не всё так гладко, как может показаться. Во-первых, как уже отмечалось, с момента покупки сдаваемой в трейд-ин видеокарты должно пройти не более 90 дней. Во-вторых, с разницы в цене между видеокартами во многих странах работы программы нужно заплатить налог. Кроме того, пересылка в обе стороны тоже оплачивается покупателем. Наконец, сперва нужно отправить свою видеокарту, дождаться её получения компанией EVGA, и только потом получить подтверждение отправки новой видеокарты в обратном направлении. Учитывая дефицит видеокарт семейства Ampere, рассчитывать на быстрый обмен сложно, и весь период ожидания клиенту EVGA придётся обходиться без видеокарты.