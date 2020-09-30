Intel Core i9-10900K на частоте 7.3 ГГц занял третье место в Geekbench4 Single Core
Американский оверклокер Mllrkllr88 после месячного перерыва вернулся к экспериментам по экстремальному разгону компонентов, на этот раз взявшись за инженерный образец десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K. Под жидким азотом частота была увеличена до 7320 МГц с сохранением активности трёх ядер без Hyper-Threading.
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Процессор был установлен в материнскую плату ASRock Z490 Aqua, которая используется многими энтузиастами в подобных экспериментах, но штатная система охлаждения со встроенным водоблоком ей не понадобилась.
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Полученный в Geekbench4 Single Core результат (10 233 балла) соответствует третьему месту в абсолютном зачёте, а в модельном он соответствует второй позиции.
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