MSI подготовит свои материнские платы к выходу процессоров AMD Vermeer к концу октября
На восьмое октября намечен официальный дебют процессоров серии AMD Ryzen 5000 (Vermeer) с архитектурой Zen 3, производители материнских плат начинают робко намекать, что они к этому событию готовы. Сайту WCCFTech удалось зафиксировать появление на сайте MSI профильной информации, которая на момент подготовки материала к публикации уже исчезла.
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Данный производитель материнских плат начнёт внедрять поддержку будущих процессоров AMD Ryzen в течение октября, поэтапно выпуская бета-версии BIOS. К концу октября появятся окончательные версии микрокода, позволяющие работать с новыми процессорами AMD. Под действие программы попадают изделия на базе наборов логики AMD A520, X570 и B550.
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