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Скидки на защищённый смартфон Blackview BV9900E скоро закончатся

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В сегменте защищённых смартфонов с уровнем прочности выше обычных аппаратов одним из наиболее известных имён является Blackview. Компания периодически продаёт свои модели со скидками и в данный момент скидка предлагается на аппарат BV9900E.



Производитель утверждает, что этот смартфон является одним из наиболее продаваемых в его линейке мобильных устройств. Он предлагает отличную производительность для аппаратов среднего ценового сегмента и до 5 октября его можно приобрести за $260. Аппарат бесплатно доставляется в различные страны и континенты.



Используются сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810G, работоспособность сохраняется при температурах до -30°C. Диагональ экрана равна 5,84 дюйма, разрешение Full HD+, сверху он защищён стеклом Gorilla Glass 5. Применяется процессор MediaTek Helio P90, объём оперативной памяти 6 Гб, хранилище типа UFS 2.1 объёмом 128 Гб.

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Сзади четыре камеры с основной на сенсоре Sony IMX582 48 Мп. Ещё есть сверхширокоугольная 16 Мп с полем обзора 120 градусов, макро 2 Мп и сенсор глубины 0,3 Мп. Поддерживаются HDR, Night Mode, 4K. Разрешение передней камеры 16 Мп.



Ёмкость батареи составляет 4380 мАч, есть беспроводная подзарядка мощностью 10 Вт. Там же предлагается барометр и датчик сердцебиения. Работает смартфон под управлением Android. С нынешней скидкой смартфон доступен на $140 дешевле обычной цены.



Также на сайте этого производителя был представлен аппарат BV6300, который является более дешёвым вариантом BV6300 Pro. Характеристики у него были чуть снижены, зато добавлена функция сохранения цветов на портретных снимках, как на OPPO Reno4 SE и Huawei Mate 20 Pro.

Купить BV9900E со скидкой

Купить BV6300 со скидкой

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Скидки на защищённый смартфон Blackview BV9900E скоро закончатся
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Олег Анетько
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oldschoolgamer
17:49
Странно, что их сразу не анонсировали.
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Олег Анетько
17:49
Это же хайп. Блогеров расплодилось как свиней нерезаных, как еще им выделятся)
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Anna Stroser
17:48
клоун че поделать
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17:47
Там еще конкурент твоему конкуренту на подходе с 20Гб, а у твоего всего 16Гб.
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corsi
17:47
С PS4 так же было, не "рассчитали спрос". Тут уже заранее соломку подстелили.
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Олег Анетько
17:46
Там без вопросов меняли карты, тут же решили схитрить. Хотя разгон не закрыли и то хлеб.
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oldschoolgamer
17:45
Сейчас даже бракованные карты не купить. Никаких нет ))) Походу там уровень брака на заводе такой, что серийное производство превратилось в единичное.
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mazahakaruss
17:44
Я не про продать/купить, я про произвести. Эти 17 млн в США производят с десяток мировых автоконцернов. Как маленькая Тесла производящая 500тыс в год сможет производить 20 лямов?
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