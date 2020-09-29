Скидки на защищённый смартфон Blackview BV9900E скоро закончатся
В сегменте защищённых смартфонов с уровнем прочности выше обычных аппаратов одним из наиболее известных имён является Blackview. Компания периодически продаёт свои модели со скидками и в данный момент скидка предлагается на аппарат BV9900E.
Производитель утверждает, что этот смартфон является одним из наиболее продаваемых в его линейке мобильных устройств. Он предлагает отличную производительность для аппаратов среднего ценового сегмента и до 5 октября его можно приобрести за $260. Аппарат бесплатно доставляется в различные страны и континенты.
Используются сертификаты IP68, IP69K и MIL-STD-810G, работоспособность сохраняется при температурах до -30°C. Диагональ экрана равна 5,84 дюйма, разрешение Full HD+, сверху он защищён стеклом Gorilla Glass 5. Применяется процессор MediaTek Helio P90, объём оперативной памяти 6 Гб, хранилище типа UFS 2.1 объёмом 128 Гб.
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Сзади четыре камеры с основной на сенсоре Sony IMX582 48 Мп. Ещё есть сверхширокоугольная 16 Мп с полем обзора 120 градусов, макро 2 Мп и сенсор глубины 0,3 Мп. Поддерживаются HDR, Night Mode, 4K. Разрешение передней камеры 16 Мп.
Ёмкость батареи составляет 4380 мАч, есть беспроводная подзарядка мощностью 10 Вт. Там же предлагается барометр и датчик сердцебиения. Работает смартфон под управлением Android. С нынешней скидкой смартфон доступен на $140 дешевле обычной цены.
Также на сайте этого производителя был представлен аппарат BV6300, который является более дешёвым вариантом BV6300 Pro. Характеристики у него были чуть снижены, зато добавлена функция сохранения цветов на портретных снимках, как на OPPO Reno4 SE и Huawei Mate 20 Pro.
Купить BV9900E со скидкой
Купить BV6300 со скидкой
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