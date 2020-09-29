Санкции против SMIC усугубят дефицит ноутбуков
О дефиците компонентов для ноутбуков в последние месяцы чаще всего приходилось говорить в контексте нехватки процессоров как Intel, так и AMD, но возросший спрос на эти «орудия удалённого труда» оголил и другие «узкие места» в цепочке поставок. Дисплеи, силовая логика и прочие комплектующие – всего этого производителям ноутбуков теперь не хватает для удовлетворения спроса в полной мере. Сайт DigiTimes сообщает, что американские санкции против SMIC только усугубят ситуацию, поскольку многие компоненты выпускаются именно этой компанией.
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В то же время, тайваньские конкуренты SMIC давно мечтают воспользоваться моментом, чтобы поднять расценки на свои услуги. Заказы на выпуск компонентов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм могут обойтись клиентам тайваньских производителей на 15% дороже с первого квартала следующего года, и это ещё не предел повышения цен. Утешает лишь то, что основная часть передовых компонентов вроде центральных и графических процессоров выпускается с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм.
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