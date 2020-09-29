SoftBank уже взяла с NVIDIA залог в размере $2 млрд
Сделке между NVIDIA и SoftBank по покупке активов ARM ещё только предстоит пройти согласования антимонопольных органов, но ресурс Barron’s уже напоминает о состоявших между сторонами денежных расчётах. По условиям сделки, NVIDIA должна выплатить $12 млрд в виде денежных средств после подписания всех необходимых документов. На согласование всех формальностей может уйти до полутора лет, а деньги SoftBank нужны сейчас – иначе она вообще не рассматривала бы возможность продажи активов ARM.
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NVIDIA уже передала SoftBank залог в размере $2 млрд, если верить опубликованным на сайте регулирующих органов документам. Точнее говоря, только $1,25 млрд из этой суммы останутся на счетах SoftBank в качестве «отступных», которые она получит в случае расторжения сделки. Оставшиеся $750 млн предназначаются ARM в качестве лицензионных отчислений, которые NVIDIA и так осуществляет, будучи разработчиком процессоров семейства Tegra. Курьёз заключается в том, что NVIDIA платит компании ARM за лицензии, обладателями которых собирается стать в результате будущей сделки. Опять же, её ещё нужно довести до конца, а пока ARM является для NVIDIA сторонним контрагентом.
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