С самого момента начала продаж GeForce RTX 3080 потенциальные покупатели наблюдают гримасы интернет-торговли: кто-то не может заказать нужную видеокарту неделями, другие сталкиваются с непомерной жадностью и циничностью перекупщиков. Представитель EVGA со страниц Twitter заявил, что компания вынуждена приостановить реализацию видеокарт через фирменный интернет-магазин до следующей недели, как минимум.

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Источник изображения: Twitter, EVGA

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Хотя причины подобного решения полностью не раскрываются, складывается впечатление, что EVGA требуется время для переработки инфраструктуры как с точки зрения выносливости к наплыву большого количества клиентов, так и с точки зрения усиления информационной безопасности. Меры по борьбе с перекупщиками должны быть эффективными, на их реализацию тоже требуется время. Купить видеокарты EVGA по-прежнему можно через магазины партнёров как в офлайне, так и в онлайне.