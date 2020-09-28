В следующем году в моду войдут ноутбуки с двойными камерами
Производители ноутбуков рады предложить столкнувшемуся с необходимостью самоизоляции человечеству новые аппаратные решения, которые могут пригодиться в удалённой работе. Как отмечает ресурс DigiTimes, в следующем году производители ноутбуков предложат модели со сдвоенными камерами, которые позволят вывести онлайн-презентации и совещания на новый уровень зрелищности.
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Подобные ноутбуки будут ориентироваться на корпоративных пользователей, хотя часть покупателей наверняка будет вынуждена приобрести ноутбуки для выполнения работы на дому за свой счёт. Учитывая серьёзную заинтересованность AMD в увеличении своей доли на рынке корпоративных решений, мы наверняка увидим модели ноутбуков со сдвоенными камерами на базе процессоров соответствующей марки.
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